Capello approva l'arrivo di Ibra al Milan: "Avevano bisogno di uno come lui"

Dopo l'avventura in America Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan. I rossoneri hanno deciso di puntare sullo svedese per provare a rialzare le sorti di una squadra che in campionato sta facendo tanta fatica. L'ex allenatore Fabio Capello ha commentato così l'acquisto dell'attaccante: "Ibrahimovic è un grande giocatore di personalità. Il Milan aveva bisogno di uno così. Ora giocherà sei mesi, ma può già fare la differenza perché è un top player. Vestire quella maglia è importante".