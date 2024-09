Capello avvisa l'Inter: "È la favorita, ma deve fare attenzione al Napoli"

Fabio Capello, nel corso del suo fondo sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento della formazione azzurra

Il Napoli sembra essersi messo alle spalle il brutto ko della prima giornata contro il Verona e dopo il successo per 4-0 a Cagliari ha subito raggiunto i quartieri alti della classifica. Fabio Capello, nel corso del suo fondo sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento della formazione azzurra di Antonio Conte:

"La franca vittoria ottenuta a Cagliari ha confermato che il Napoli può essere un fattore anche per lo scudetto. E il motivo è molto semplice: la squadra di Antonio Conte ha solo il campionato e a questo può dedicare anima e corpo. Non avere gli impegni delle coppe europee può essere un vantaggio considerevole rispetto alle avversarie, che fra una gara e l’altra avranno poco tempo per lavorare assieme.

Certo, l’Inter resta la favorita numero uno, soprattutto per la completezza dell’organico, ma questo Napoli, se manterrà continuità, può arrivare a giocarsela fino alla fine. La svolta secondo me c’è stata in estate, quando è stato preso Antonio Conte, un allenatore che ha voglia di lavorare e di vincere e che non lascia nulla al caso. In più ha anche l’esperienza giusta visto che di scudetti ne ha già portati a casa quattro. Lui sa come si fa".