Capello: "Classifica non mi sorprende. Napoli prima antagonista dell'Inter"

"La classifica del campionato non mi sorprende: ad agosto avevo indicato l'Inter come favorita per lo scudetto". Così Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport dopo 17 partite del girone di andata di Serie A analizza la lotta al titolo: "Ribadisco anche la principale antagonista dei nerazzurri ovvero il Napoli. Con la rosa intera a disposizione è andato benissimo, ma gli infortuni hanno creato qualche problema".

Per l'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus però non è l'unico pericolo da tenere in considerazione: "L'Atalanta è in risalita, ha un gioco collaudato e un tecnico esperto e perfetto per la realtà di Bergamo. Va considerata una grande. Il Milan era partito benissimo, ma temo che l'infortunio di Kjaer possa rivelarsi un handicap troppo grosso".