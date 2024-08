Capello: "Con Lukaku ora Conte può farci vedere davvero il suo Napoli. Bravi per Neres"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma Fabio Capello ha parlato dell'Inter, e in particolare di Taremi: "E’ un buon attaccante - ha esordito - ma non lo scopriamo di certo ora. Taremi è abituato a giocare in Champions, è un calciatore da Inter. E’ mancata un po’ di intesa con i compagni, soprattutto in un paio di circostanze con Thuram, ma nel complesso è andato bene. La Juve ha preso Nico e Conceiçao? Sono esterni d’attacco di fantasia e qualità e a me dalla metà campo in su piacciono sempre giocatori così.

A Motta, poi, serviva anche numericamente qualche rinforzo sulle ali e mi pare che sia stato accontentato. Anche Conte con Lukaku? Eh beh. Adesso Antonio può davvero farci vedere il suo Napoli, con il centravanti che ha sempre voluto. Ed è arrivato pure Neres…Mi sono piaciute anche le mosse dell’Atalanta, con l’arrivo di Bellanova, un bel colpo. E se Lookman rimane, occhio al Gasp.