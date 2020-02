Capello critica la Juve: "Neppure un tiro in porta e non può prendere gol in quel modo"

Critiche alla Juventus per il ko contro il Lione. Fabio Capello nel salotto Sky commenta così la gara in terra francese: "Una squadra come la Juventus non può farsi sorprendere in quel modo come in occasione del gol subito e comunque fino a quel momento non aveva mai tirato in porta. La Juve si è svegliata tardi solo negli ultimi venti minuti ma non è bastato".