Capello duro a Sky: "CR7 non dribbla un avversario da tre anni!"

L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Calcio Club, in merito alla querelle Ronaldo: "Ronaldo andava sostituito, ha fatto bene Sarri. Il portoghese non dribbla un avversario da 3 anni. Non mi è piaciuto quando è uscito. Uno è campione anche in queste cose"