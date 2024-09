Capello esalta Lukaku: "Fa la differenza, per i difensori è un problema marcarlo"

"La scelta di prendere Antonio Conte come allenatore era un chiaro segnale di cambio di rotta della società, dopo gli errori della scorsa stagione". Così parla Fabio Capello, sui fatti di casa Napoli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Intanto il Napoli si gode un Romelu Lukaku che è ancora in grado di fare la differenza.

Lui è un fedelissimo di Conte, gioca con entusiasmo e ha ancora ampi margini di miglioramento. Perché l’attaccante belga è arrivato gli ultimi giorni di mercato e deve ancora rifinire la condizione. Ma pur non essendo al top riesce lo stesso a fare la differenza. Lui non è certo un giocatore agile, soprattutto in momenti in cui non è fisicamente al 100%, ma con la forza e la potenza che possiede può sempre decidere una partita. Marcarlo, per un difensore, è un problema proprio perché con il suo strapotere fisico ti mette sempre in difficoltà".