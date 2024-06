Capello euforico a Sky: "Calafiori fuoriclasse, è come Sergio Ramos!"

Fabio Capello non trattiene la propria ammirazione per Riccardo Calafiori e la sua partita contro la Croazia, culminata con l'assist all'ultimo secondo

Fabio Capello non trattiene la propria ammirazione per Riccardo Calafiori e la sua partita contro la Croazia, culminata con l'assist all'ultimo secondo per Mattia Zaccagni. Questo il suo pensiero a Sky Sport: "Sbagliamo perché non siamo abituati a giocare a questa velocità, il controllo e il passaggio devono essere fatti meglio. Io spero che abbia ragione Spalletti e che si possa migliorare, ma in poco tempo queste cose non si migliorano di solito...".

Risolta poi da Zaccagni su assist di Calafiori?

"Calafiori fa delle cose... Tutti pensano che metta la palla centralmente, invece con l'esterno mette la palla di là. Per me è un fuoriclasse assoluto, io l'ho paragonato a Sergio Ramos... Gli ha dato il pallone con la forza giusta, la misura. ".