Capello: "Il Napoli ha sofferto, ma da Genova segnali importanti per il gruppo"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha letto la classifica di Serie A dopo 17 giornate, dicendo la sua sulla corsa Scudetto che attualmente vede Atalanta, Napoli e Inter in corsa:

Contro il Genoa il Napoli ha sofferto parecchio.

"Bisogna precisare però che tutte le squadre di testa hanno vinto sì, ma faticando parecchio. Anche l’Atalanta contro l’Empoli. Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa è stato decisivo Meret, altrimenti niente tre punti. Sono comunque segnali importanti, perché vincere quando l’avversario ti mette alle corde dà morale e compattezza al gruppo".

Ha vinto anche l'Inter.

"Non è stata brillantissima e cattiva come altre volte, ma alla fine il successo è legittimo. Anche se Lautaro continua a non segnare, Inzaghi resta in pole per lo scudetto".

Zitta zitta l’Atalanta si sta specializzando pure nelle partite sporche?

"Dopo aver alzato l’Europa League, la Dea sembra avere un altro spirito, un’altra forza nell’andare a prendersi i tre punti. Vincere ti fa cambiare mentalità".

Spera di impararlo in fretta anche la Juve di Thiago Motta, per guarire dalla “pareggite”.

"A Monza finalmente è riuscita a vincere, ma a me non ha convinto ancora fino in fondo. Buon primo tempo, in controllo, con Koopmeiners bene in mediana, poi negli ultimi 20-25’ ha pensato a difendersi e basta, retrocedendo nella propria area di rigore, quasi fosse un po’ sulle gambe. Mi aspettavo un calcio un po’ diverso".