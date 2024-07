Capello: "Il più grande colpo di ADL è Conte: il più vincente in Italia da 20 anni"

Fabio Capello fa le carte al campionato italiano. L'ex allenatore, fra le altre, di Milan, Roma e Juventus ha parlato del debutto in campionato dei rossoneri che scenderanno in campo a San Siro contro il Torino: "Un bel test, duro. Alla terza c’è la Lazio, alla quinta il derby con l’Inter: che avvio... A maggior ragione per Fonseca, già messo sulla graticola dai tifosi. Fa effetto vedere i rossoneri senza italiani nel possibile undici titolare. Il Milan deve ripartire da Maignan, Theo e Leao. La base c’è, ma devono aggiungere un bel centravanti per lottare con l’Inter per lo scudetto.

Meglio Zirkzee o Lukaku? Io prenderei sempre Zirkzee. L’olandese ha talento, è giovane e sa fare un po' di tutto. Mi fa strano soltanto vederlo sempre in panchina all’Europeo. Lukaku? Farebbe bene al Milan e anche al Napoli se vende Osimhen. Il grande colpo di De Laurentiis è stato Conte. Antonio è il tecnico più vincente dei 20 di Serie A - ha concluso Capello - arriva in una piazza calda, con un presidente ambizioso ma complicato. Dovrà essere bravo a riaccendere la fame dei giocatori. Per capire il ruolo che avrà il Napoli, attendo la fine del mercato: Kvara sposta gli equilibri".