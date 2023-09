Capello: "Inter-Juve per lo scudetto, sono le squadre più competitive"

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, PARTE MALE L'AVVENTURA DEL NAPOLI: KO SUL CAMPO DEL BRAGA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" LE ALTRE DI A UFFICIALE - MILAN-VERONA, CAMBIA L'ARBITRO: UN NAPOLETANO SOSTITUISCE MARCHETTI Cambia l'arbitro di Milan-Verona. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato la sostituzione di Matteo Marchetti di Ostia Lido Cambia l'arbitro di Milan-Verona. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato la sostituzione di Matteo Marchetti di Ostia Lido