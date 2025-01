Capello: "La vera aggiunta del Napoli è stata la crescita di Neres"

"Il segreto di Conte? L’equilibrio, garantito dal sacrificio di tutti. Quando il Napoli perde palla, rientrano in undici. Così prende pochi gol e non a caso quella azzurra è la miglior difesa del campionato". Lo ha detto Fabio Capello intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia di Napoli-Juventus.

Nelle ultime settimane è salita pure la produzione offensiva.

"Lukaku è la solita boa cui puoi appoggiarti per ripartire, ma la vera aggiunta è stata la crescita di Neres. Il brasiliano è veloce e dà quel tocco di fantasia al solido canovaccio “contiano”.

In più, Anguissa e McTominay segnano come fossero attaccanti.

"L’altra arma del Napoli è unire alla capacità di chiudere gli spazi il portare tanti uomini nell’area avversaria quando riparte. I gol dei centrocampisti non sono casuali e la Juve dovrà stare molto attenta agli inserimenti da dietro".