Capello: "Mercato stravolto, basta cifre folli. Ma tutto il resto è un'incognita"

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il noto allenatore Fabio Capello ha parlato della ripresa del calcio: "Difficile, se non impossibile, fare previsioni. L’unica certezza è la classifica: Juve e Lazio divise da un punto, Inter all’inseguimento. Tutto il resto è un’incognita. Quale sarà lo stato di forma dei calciatori? Correre sul tapis roulant, o allenarsi in palestra, aiuta a mantenere il peso, ma per giocare è fondamentale il lavoro con il pallone".

Sarà un calcio diverso: "Il mercato sarà stravolto, ma eravamo arrivati a cifre folli. Si tornerà su livelli più ragionevoli. Anche qui serviranno dirigenti illuminati per rimettere il moto il sistema. Gli egoismi rischiano di essere distruttivi".