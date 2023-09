Capello: "Napoli fa meno pressing ed ha meno voglia, mi sembra appagato"

uesto Napoli mi sembra un po' appagato, con momenti di grande gioco ma non è la squadra della scorsa stagione".

TuttoNapoli.net

L'ex tecnico dell'Inghilterra e di Milan, Juve, Roma e Real Madrid Fabio Capello ha aspramente criticato ai microfoni di Radio Anch'io Sport la scelta di Roberto Mancini di lasciare l'azzurro per l'Arabia Saudita: "Mancini ha commesso un gravissimo errore, ha accusato il presidente della federazione dicendo che no sentiva la fiducia quando in realtà sarebbe stato più semplice dire 'guardi presidente ho ricevuto un'offerta a cui non posso dire di no ed accettare l'offerta" .

Su Spalletti: "L'emozione è grande e la voglia altrettanto"

"Si è arrampicato sugli specchi accusando il presidente e la federazione di non sentire più la fiducia e di avergli cambiato lo staff. Spalletti? Sono contento perché ci voleva uno un po' matto e Luciano è un po' matto ad accettare subito di rientrare subito ad allenare la Nazionale. L'emozione è grande e la voglia altrettanto, essendo un allenatore ispirato che sa dove portare le sue squadre mi sembra sia stata una bellissima scelta da parte di Gravina".

"Il Napoli è cambiato, ha meno voglia ed è più lento"

"Il Napoli non gioca più come l'anno scorso, fa meno pressing e ha meno voglia. Ha perso determinazione. Manca Kim, un giocatore importante, ma manca soprattutto il filtro del centrocampo, cosa che la passata stagione non succedeva mai. Mi sembra inoltre che faccia girare palla più lentamente. Deve riprendere la strada dell'anno scorso, e questo dipende dall'allenatore ma anche dai giocatori - ha proseguito - Questo Napoli mi sembra un po' appagato, con momenti di grande gioco ma non è la squadra della scorsa stagione".