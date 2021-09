Capello: "Napoli primo ma con partite non difficilissime. Decisivi gli scontri diretti"

A margine della seconda edizione dell'evento Inside the Sport a Coverciano, Fabio Capello ha parlato dei temi attuali del nostro calcio. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il Napoli è partito bene, ha avuto partite non difficilissime, ma ha dimostrato di essere una squadra. Sarà difficile da battere, ho visto una convinzione importante. È sempre stata tra le prime, la corsa è ancora lunga e gli scontri diretti saranno fondamentali. L'Inter è ancora la favorita, insieme alla Juventus, anche se ha problemi in difesa. Il Milan è frizzante, spero che duri fino in fondo. Avevo previsto comunque che il Napoli sarebbe stato tra le migliori, ha cambiato poco e ha qualità. In più Osimhen segna tanto, deve migliorare perché è giovane ma in futuro sarà molto importante".

Ora per il Napoli l'esame Fiorentina.

"Sarà una partita interessante, i viola hanno perso in casa con l'Inter dopo aver creato tanto. Poi si è distratta ed è stata condannata, contro queste squadre serve tanta attenzione".