Capello: "Napoli una squadra che può competere con l'Inter. Insigne? Facile parlare..."

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello dice di avere grande fiducia nella seconda parte di stagione del Napoli: "Secondo me l’unica squadra ancora in grado di competere per il titolo è il Napoli. Se tiene alta la tensione e continua a tenere il ritmo senza buttare via altri punti.ipende più dall’Inter che dal Napoli. Spalletti può solo crescere, una volta recuperati i giocatori della Coppa d’Africa. Osimhen è determinante per i suoi strappi e la fisicità che porta in area. Finora il Napoli non è stato molto fortunato. Da qui alla prossima stagione passa parecchio tempo. Nel frattempo Insigne darà ancora di più per dimostrare il suo attaccamento alla maglia e far capire che se va a Toronto è solo per una questione di soldi. Parlare è facile, ma alla sua età un’offerta come quella che ha ricevuto non si rifiuta. Mi piacerebbe vedere tanti di quelli che lo criticano alle prese con una scelta del genere".