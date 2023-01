Capello: "Nessun tipo di problema per il Napoli, Spalletti comandante e il gruppo è convinto"

"Lobotka quando è arrivato a Napoli sembrava un giocatore misterioso. Non era affatto preso in considerazione".

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica: "Il Napoli continuerà così. C’è un comandante come Spalletti che guida perfettamente la squadra. Non vedo problemi di nessun genere. Il Napoli non vince da tanto, ma il gruppo è convinto delle sue qualità. Lobotka quando è arrivato a Napoli sembrava un giocatore misterioso. Non era affatto preso in considerazione. Con Luciano ha mostrato tutte le sue doti di regista. È diventato un intoccabile".