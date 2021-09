Capello non crede nella Fiorentina: "Pericolosa per tutte, ma non la vedo in alto”

Intervenuto durante la celebrazione del premio "Inside The Sport" a Coverciano, Fabio Capello ha commentato così la situazione della Fiorentina:

Ora per il Napoli l'esame Fiorentina.

"Sarà una partita interessante, i viola hanno perso in casa con l'Inter dopo aver creato tanto. Poi si è distratta ed è stata condannata, contro queste squadre serve tanta attenzione".

Italiano ha ridato entusiasmo a Firenze?

"Ha cambiato l'idea del gioco, c'è dinamismo, velocità e aggressività. Nel calcio moderno tutto questo è fondamentale. Non vedo la Fiorentina così in alto, sarà pericolosa per tutte ma non la vedo tra le prime".