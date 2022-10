Capello: “Rui Patricio su Ndombele come Terracciano su Lautaro, non c’è nessuna differenza”

"I casi di Rui Patricio su Ndombele e di Terracciano su Lautaro Martinez sono simili".

TuttoNapoli.net

Rui Patricio su Ndombele come Terracciano su Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter? Risponde così Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport: “Il portiere esce per deviare la palla e deve intervenire prima sulla palla e poi eventualmente prende l’avversario. I casi di Rui Patricio su Ndombele e di Terracciano su Lautaro Martinez sono simili: tutti e due deviano la palla e la allontanano dalla porta. Non c’è nessuna differenza”.