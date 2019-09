Capello sul campionato: "Napoli in leggero ritardo ma sarà sfida a tre fino alla fine"

Fabio Capello, ex allenatore del Real Madrid era presente al Milano City, queste le sue dichiarazioni sulla lotta scudetto:"Campionato? Tutto confermato secondo le aspettative. C'è un piccolo ritardo del Napoli e un altro della Juventus. Inter forte in difesa, ha giocato non bene qualche gara, ma sta migliorando di partita in partita. I partenopei hanno avuto grossi problemi di adattamento. Credo sarà sfida a tre fino alla fine. Occhio all'Atalanta: giocano a uomo laddove in Italia si marca a zona. La difficoltà che troviamo nelle coppe europee, contro squadre che pressano e arbitri che fischiano poco, sono palesi.