Capello vota Conte: "È già stato ct dell'Italia e saprebbe già cosa lo aspetta"

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"Lui e Allegri sarebbero due grandissimi candidati. Conte lo conosce già e sarebbe un punto a favore, anche se lo scenario è cambiato"

L'ex allenatore Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha promosso l'idea di vedere Antonio Conte o Massimiliano Allegri sulla panchina della Nazionale italiana: "Che dire, sarebbero due grandissimi candidati. Tutto vero, anche se quello del commissario tecnico è un mestiere molto diverso. Conte lo conosce già? E per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa".

Il punto su Massimiliano Allegri:

"Max è un tipo sveglio, ci metterebbe poco a capire il meccanismo. Ma è chiaro che un minimo di tempo gli sarebbe necessario. Un problema non vivere la quotidianità? Non credo, sarebbe semplicemente differente. Come ho detto, Max è intelligente e capirebbe in fretta come muoversi. Chiaro però che all'inizio per lui sarebbe una novità, mentre per Antonio no. Allegri, invece, ha qualcosa in più a livello comunicativo e da ct è un aspetto molto importante. In passato, Conte è stato in alcune occasioni meno diplomatico".

Sul biennio di Conte in Nazionale tra il 2014 e il 2016:

"Positivo, fece sicuramente un Europeo all'altezza. Ma c'erano anche altri giocatori".