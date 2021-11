Capo-tifo Salernitana: "Condanniamo gesti di violenza! Vigliacco chi ha aggredito donna napoletana"

Salvatore Orilia, presidente del Salerno Club 2010 e storico capo del tifo granata è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show per commentare l'episodio di violenza contro Emiliana Frigenti, sua madre e Giovanni Rea all'esterno dell'Arechi prima di Salernitana-Napoli: "A Salerno, questa questione dell'aggressione, è stata già condannata. È vergognoso per chi si è macchiato di questo episodio contro due donne e quel giovane tifoso del Napoli. Tutta la città condanna questo episodio. Però, non capisco se questo episodio è vero, perché nessuno della Questura è intervenuto? Perché nessuno della Polizia è intervenuto? Ripeto, sono dei vigliacchi quelli che li hanno fatto. Scandaloso dare un cazzotto ad una ragazza. Chi l'ha fatto, va condannato subito. Parlo a nome della stragrande maggioranza della città, noi siamo contro ogni episodio di violenza. Anche i gruppi ultras granata sono contro la violenza. Astio tra Napoli e Salerno? Nasce da una trasmissione napoletano legata alla gara-spareggio tra Juve Stabia e Salernitana".