Capozucca: "Il Napoli è forte, ma il Cagliari ha grinta e tifosi dalla sua"

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari Calcio, è intervenuto ai microfoni di Radiolina e Videolina parlando tra i vari temi anche del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da tuttocagliari.net.

Su Romelu Lukaku: "Giocatore importante ma soprattutto essendo stato voluto dall'allenatore è un valore aggiunto. E' molto motivato".

Su Antonio Conte: "L'anno scorso c'è stata un'annata turbolenta per il Napoli che compromette la serenità di tutti. Il club era fuori dalle Coppe. Ora con Conte, lui è uno che nel suo DNA ha un solo obiettivo: vincere".

Su Cagliari-Napoli: "Io non do nessun consiglio, il Napoli è forte e cercherà di vincere ma conosco la grinta di Nicola e soprattutto i tifosi e l'Unipol Domus. Secondo me se il Napoli ha qualcosa in più a livello tecnico, il Cagliari farà bene"