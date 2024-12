Capozucca: "Ismajli? Il Napoli sa cosa fare. Col Venezia vincere sarà un obbligo"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Capozucca, ex direttore sportivo, fra le tante, di Genoa e Cagliari:

È d'accordo con chi suggerisce al Napoli di puntare su Ismajli dell’Empoli?

“Sicuramente è un buon giocatore, però io non mi permetto di dare suggerimenti. Il Napoli ha dirigenti bravi e competenti, e Antonio Conte è un allenatore di grande esperienza. Insieme sapranno scegliere il meglio, questo è fuori discussione. Il Napoli non ha certo bisogno dei miei consigli".

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Venezia, che ieri ha vinto uno scontro salvezza importante contro il Cagliari, sua ex squadra. Pensa che il Venezia possa mettere in difficoltà il Napoli?

“Il Venezia è una squadra che gioca bene e ha un buon organico. Di Francesco è un allenatore che sa far esprimere al meglio le sue squadre. Il Venezia è stato sfortunato in alcune circostanze, ma non è da sottovalutare. Tuttavia, il Napoli ha l’obbligo di vincere questa gara, dato il divario tecnico tra le due squadre".