Capozucca: "Per me tre squadre si giocheranno lo scudetto, ecco quali..."

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Sul Napoli capolista? “Quando è arrivato Conte si poteva immaginare che il campionato del Napoli sarebbe stato da protagonista. Non si poteva ripetere l’anno scorso, un anno davvero disastroso. Conte é davvero bravissimo e lo sappiamo tutti.”

A cosa può ambire il Napoli? “Il Napoli non ha la frenesia di fare partite su partite con l’assenza delle coppe, come le rivali Juve e Inter, e questo può fare la differenza. Le coppe tolgono molte energie. Certo, i tifosi preferivano avere questo impegno, ma l’assenza delle Coppe può fare la differenza per la vittoria dello Scudetto. Il Napoli può vincere”

Le parole di Conte erano riferite a qualcuno? “Ognuno cerca di proteggere il proprio ambiente. Conte crede nella sua squadra. Le parole sono di protezione per l’ambiente Napoli che ci mette un attimo ad accendersi e un attimo a spegnersi”

Sulla Juve? "Gli episodi determinano le partite e i giudizi. Se avesse fatto gol Vlahović, tutti avrebbero detto Juve cinica, che non subisce, grande unione. Poi gol subito, gol segnato, si sa e i giudizi sono cambiati”

Sul Cagliari, che ha giocato molto bene contro la Juve? “Il Cagliari ha uno spirito battagliero. Conosco l’allenatore e posso dire che ha uno spirito sanguigno, é un guerriero e trasmette il suo animo alla squadra, si sta vedendo. Il Cagliari, penso, che insieme al suo stadio, dove non è facile giocare, si salverà”

Sul gol del Cagliari sono stati lanciati degli oggetti in campo, ci sarà una multa? “Dipende se l’episodio viene segnalato. Dipende dalla Procura federale, se ha visto l’episodio. Se non ci sarà alcuna sanzione ci sarà rammarico perché bisognerebbe seguire una stessa linea sempre, altrimenti poi si rischia di creare anche confusione”

Gaetano non ha trovato tanto spazio, un parere? “Non entro nelle questioni di campo, non conoscendo le motivazioni. Non so se il motivo sia la forma fisica, l’adattamento al nuovo gioco proposto dal Cagliari o altro. Resta il fatto che è un grande giocatore, l’anno scorso ha fatto molto bene. Ha contribuito in maniera importante alla salvezza del Cagliari”

Buongiorno a 4 sta dimostrando tanto, un parere? “Posso dire solo che se Conte ha cambiato modulo ci sarà un motivo. Conte, Ancelotti e Gasperini sono i migliori allenatori in circolazione dopo Guardiola. A Torino, Buongiorno era abituato a 3. Quando sei capace di giocare a calcio, non ci sono problemi tra la difesa a 3 e a 4 e Buongiorno é un grande giocatore”

Il problema per l’Italia è l’attacco? “Io avevo pronosticato un grande futuro per Pinamonti, che comunque è ancora giovane. Scamacca stava facendo bene prima dell’infortunio. Si, c’è un po’ di carenza in quel reparto, ma è un problema che c’è per tutte le squadre in Italia”

Raspadori dovrebbe cambiare squadra per potersi valorizzare maggiormente? “Raspadori é una punta e mezza, gli piace svariare, giocare con la squadra, fare da raccordo tra i vari reparti. In un’altra squadra sarebbe titolare, ma giocare nel Napoli è sempre importante. Io ci penserei prima di andare via da Napoli”

Quali sono le squadre che possono ambire allo Scudetto? “L’Inter ha la rosa più forte di tutti, ha un organico davvero forte anche se ultimamente sta balbettando un pochino. Il Milan si trova in una situazione molto complicata e strana, anche se ha vinto il derby. Perciò è inferiore alle altre rivali. Poi anche la Juve potrebbe essere una grande sorpresa. Secondo me Juve, Napoli e Inter si pretenderanno lo Scudetto”

Sulla situazione di Fonseca… “É un po’ sui generis. Non voglio parlarne”