Caprile: "A Napoli tutto bene, ma sentivo mi mancava una parte di me"
Elia Caprile, ex portiere del Napoli, oggi al Cagliari, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Sono contento, ma solo parzialmente. Lavoro ogni giorno per migliorarmi, per diventare la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo. È solo l’inizio del percorso".
Sui primi sei mesi lo scorso anno quando era vice Meret: "A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città, ma mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me. Ringrazio Cagliari per l’opportunità che mi sta dando".
"Nazionale? Donnarumma è il numero uno al mondo. Dietro di lui ci sono tanti portieri bravi, io sogno l’azzurro ma so che passa tutto dal lavoro qui a Cagliari".
