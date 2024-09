Caprile alla Rai: "Lasciato nulla alla Juve, chance migliori nostre!"

vedi letture

Elia Caprile, portiere del Napoli, reduce dal debutto in maglia azzurra contro la Juventus, nel post-partita ha parlato al microfono di Rai Sport: "Abbiamo cambiato qualcosa, ma non sono i moduli a farti vincere le partite, bensì noi calciatori. Tutti dobbiamo darci una mano, lo stiamo facendo.

Stiamo dimostrando carattere in tutte le gare, siamo in crescita. Secondo me contro la Juve abbiamo fatto un'ottima partita, concedendo poco o niente. Le migliori occasioni da gol sono state nostre".