Caprile, il fratello difensore: "Ho pianto per una sua partita. Dispiace per Meret..."

Il fratello del portiere azzurro Elia Caprile, Jacopo, difensore in Eccellenza con il Villafranca Veronese, ha parlato a gianlucadimarzio.com anche del fratello: "Mio fratello è un modello da seguire, una fonte di ispirazione. Andavo spesso a vederlo dietro casa, al Cadore. Quando è passato al Chievo, sabato e domenica le sue partite erano tappa fissa a guardarlo. Abbiamo fatto i raccattapalle insieme, ho visto da vicino l’esordio con la Juventus di Cristiano Ronaldo. L’ho visto a Verona quando è venuto con il Napoli e probabilmente lo rivedrò verso Natale quando avremo la pausa e scenderemo.

Mancata promozione in B? Eravamo tutti allo stadio, io per primo ho pianto. Quando ho visto lui sono riscoppiato a piangere. Sapevo quanto ci teneva, è stata molto dura. Ne abbiamo sempre parlato poco perché è stata una ferita importante. Se sono a casa guardo sempre le sue partite, altrimenti cerco di arrangiarmi in giro con il telefono. Anche lui l'anno scorso è venuto a vedermi. Titolare? È stata una sorpresa. Dispiace per Meret perché anche mio fratello si era fatto male alla caviglia l'ano scorso, so cosa significa per un calciatore. Spero che si faccia trovare pronto. Vedremo poi cosa succederà in un futuro non troppo prossimo".