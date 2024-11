Caprile, l'entourage: "Sta crescendo, Conte coinvolge tutti e ha riacceso l'entusiasmo"

vedi letture

L'agente Sebastiano Salaroli, la cui agenzia rappresenta Caprile e Leali, fra gli altri, ha parlato a Sportitalia della lotta Scudetto: "Il Napoli è una candidata molto seria. Era preventivabile, quando arriva Conte sai già che la sua voglia di vincere e grinta contageranno la squadra e l'ambiente. A Napoli ci vuol davvero poco per accendere l'entusiasmo di una grande tifoseria, in più non fa nemmeno le coppe. Ha il tempo per allenare nel quotidiano e trasmettere le sue idee in tempi brevi".

Conte fa rendere bene tutti. Anche il vostro Caprile lo ha fatto, in assenza di Meret.

"Elia sta facendo il suo percorso di crescita, deve continuare così. Come ho detto prima, Conte accende l'entusiasmo di tutto l'ambiente, è un piacere per tutti lavorare con lui. Sia per chi gioca tutte le partite che per chi deve farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Questo aspetto coinvolge tutti gli effettivi della rosa, fra i quali Elia che quando è stato chiamato ha risposto presente".