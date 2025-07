Chiesa, l'ex allenatore: "Con Conte sicuro tornerebbe quello di prima"

Roberto D'Aversa, allenatore, è intervenuto Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Ho incrociato Federico Chiesa ai tempi della Primavera a Firenze. Lui era più piccolo ma spesso si allenava con noi. Conosco bene la famiglia e il ragazzo oltre che il giocatore. Sarebbe fantastico vederlo di nuovo in Italia anche in ottica nazionale. Sotto al guida di Conte riuscirebbe a riprendere subito una condizione ottimale, anche se credo abbia pienamente recuperato dopo l’infortunio al ginocchio.

Se sa fare la fase difensiva? È stato allenato da Allegri, un allenatore che fa la fase difensiva in maniera maniacale quindi sarebbe perfetto per il Napoli di Conte. Meret e Milinkovic? Sono due ottimi portieri, li ho avuti entrambi in carriera. Ma il primo Meret che ho avuto alla Spal era già un portiere di grande prospettiva. Credo che al momento sia avanti rispetto a Milinkovic”.