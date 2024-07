Capuano: "I 41 punti di distacco dall'Inter non esistono, il Napoli è da Scudetto"

vedi letture

"Il cantiere Napoli è già a ottimo punto e può fare benissimo a fari spenti. Gli amici napoletani dovranno pazientare ancora qualche settimana".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24 e Panorama: “Il Napoli sta cercando di far fruttare al massimo l’indole di Conte nell’accelerare i risultati. Si va molto in fretta, sia sul mercato in entrata che quella in uscita. Il telaio della squadra è ancora quello dello Scudetto, ma la difesa è stata completamente rifatta. Lukaku andrà a rimpiazzare Osimhen e non sarà certo un downgrade, in attesa degli altri colpi a completare la rosa. L’anno scorso del Napoli è stato troppo brutto per essere vero e se sommiamo tutto questo con il mercato delle prossime tre settimane, gli azzurri sono già la squadra che si avvicinano di più all’Inter come vera rivale.

Il cantiere Napoli è già a ottimo punto e può fare benissimo a fari spenti. Gli amici napoletani dovranno pazientare ancora qualche settimana, ma la squadra sta venendo fuori forte e già capace di correre per lo Scudetto. I 41 punti di distacco dall’Inter sono uno scherzo, lo scorso anno è stato un disastro sportivo e farà gioco a Conte per nascondere un po’ la pressione che c’è su tutta la squadra. Il gap esiste ma non è certo di 41 punti: il campionato del Napoli dello scorso anno non può essere un parametro affidabile”.