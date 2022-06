Capuano: “Il Napoli non può vincere lo Scudetto mettendo sul mercato Koulibaly e Osimhen”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eziolino Capuano, allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eziolino Capuano, allenatore: “Seguii la conferenza congiunta di De Laurentiis e Spalletti e ricollegandomi alla dichiarazione fatta dal presidente dico che una squadra che deve vincere non può minimamente pensare di dar via Koulibaly, Osimhen e Mertens. Il Napoli non può pensare di vincere lo Scudetto mettendo sul mercato Koulibaly e Osimhen”.