Capuano: "Il Napoli per vincere lo scudetto deve mettere giù la sua candidatura"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista: "Il Napoli di Spalletti fino al 94' aveva sempre sbagliato il piglio. Il gol di Fabián Ruiz da un certo punto di vista può essere stata un'inversione di tendenza. Se il Napoli deve vincere lo scudetto, domenica sera dovrà fare ciò che non è riuscito a fare a San Siro con l'Inter e altre volte al Maradona: sostanzialmente mettere giù la sua candidatura in maniera chiara e netta. Il Milan sarà lo stesso visto negli ultimi due anni. Tanto di cappello, ha navigato sui propri limiti ma di limiti ne ha. Inutile girarci intorno. Questo sta bastando per restare nelle prime tre. Domenica sera il gioco e le carte sono tutte in mano al Napoli".