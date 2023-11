Capuano punge ADL: "Si prende un altro rischio e l'ultima volta ha completamente sbagliato”

"Credo abbia la motivazione giusta, compreso il fatto di disegnare una squadra lontana dai suoi pensieri"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24, ospite negli studi di Sportitalia per la trasmissione "Sportitalia Mercato", ha parlato del recente avvicendamento in panchina che ha visto Walter Mazzarri fare ritorno al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "De Laurentiis si è preso un rischio e l'ultima volta che l'ha fatto ha sbagliato completamente. Questo è quanto accaduto negli ultimi 5 mesi. Garcia ha sbagliato tutto, ma è anche una vittima di quanto accaduto. Il 13 agosto De Laurentiis spiegava alla Federazione come fossero loro incapaci a gestire i rapporti con i propri dipendenti, magari aveva ragione, ma nei mesi successivi anche al Napoli è emerso come le pratiche non siano tutte perfette.

Mazzarri ha fatto ottime cose, a Napoli soprattutto. Arriva anche per rimettere in piedi una carriera che altrimenti rischiava di sparire ad alti livelli. Credo abbia la motivazione giusta, compreso il fatto di disegnare una squadra lontana dai suoi pensieri. Quell'intervista al "Corriere dello Sport" di poche settimane fa non credo fosse del tutto casuale, c'era tutto un passaggio sul Napoli e il suo studio del gioco di Spalletti...".