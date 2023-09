Capuano: “Rinnovo Kvara? Non è possibile triplicare ingaggio per mezza stagione buona”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista: "L'ultima giornata ha confermato qualcosa che sapevamo dall'estate: ci sono tante squadre che possono competere per lo Scudetto, al netto delle loro imperfezioni e dei limiti che appartengono a tutti. Pioli ha qualche doppione di troppo, l'Inter senza Lautaro fa difficoltà e via dicendo. Questo sarà un campionato meno anomalo di quello scorso, fino ad aprile vedremo una corsa serrata per lo Scudetto.

Osimhen-Napoli? La vera notizia è che manca ancora la firma sul rinnovo del contratto. La sua cessione poi sarà l'esito di tutta questa vicenda, ma per una questione fisiologica del calcio italiano e non del Napoli. I social poi funzionano in un certo modo e si cammina su confini sottili. Finché tutto va bene, anche la presa in giro di un SMM può andare bene, altrimenti si scatena l'inferno che abbiamo visto negli scorsi giorni. De Laurentiis deve risedersi al tavolo con Calenda e procedere seriamente per il rinnovo, così da rasserenare tutto.

I rinnovi disturbano i big? Non credo. Osimhen a Bologna era stato tra i migliori in campo nonostante il rigore sbagliato, così come Kvara era in difficoltà già nella metà dello scorso campionato. Poi le società hanno tutti i diritti a dettare i tempi con calma. Non è possibile triplicare l'ingaggio di un giocatore per mezza stagione giocata bene… È corretto che il Napoli faccia i suoi ragionamenti, bisogna uscire da questo meccanismo. I tifosi anche, che mettono pressione alla società per non perdere i propri idoli".