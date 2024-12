Capuano sicuro: "Conte farà in modo che Lukaku cambi nel girone di ritorno"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’allenatore Eziolino Capuano. Di seguito le sue parole: "Lukaku è più utile se rende di più. Conte ci lavora quotidianamente sulla mente, sulla tattica e sulla tecnica. Lukaku non è quello di alcuni anni fa. Il belga era un giocatore devastante. Conte lo utilizzava come se giocasse a Basket già all’Inter. È un giocatore da spalle alla porta e che si gira per mettere la palla dentro. Tutti ci aspettavamo qualcosa in più da lui ed ora è un giocatore in leggera difficoltà.

Ho detto che Lukaku non attaccava più in profondità e giocava di spalle poiché è una soluzione voluta. Il Napoli sta facendo un campionato stratosferico nonostante le partite contro la Lazio. Se non fai giocare il belga con le due punte esterne o con una punta vicina non gli dai più spazio. Vediamo Conte cosa gli chiede, questa è una mia convinzione. Conte saprà far sì che Lukaku non sarà lo stesso nel girone di ritorno rispetto a quello che abbiamo visto durante il girone d’andata. Kvaratskhelia, per esempio, lo lascerei in quella posizione per farlo giocare trenta metro più vicino alla porta. È un giocatore di spiccate capacità offensive ma nella fase di non possesso risente di qualche difficoltà. Può diventare un giocatore importante nelle giuste posizioni in campo".