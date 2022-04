Capuano: "Viste Inter e Milan, dico che il campionato per il Napoli non è per nulla finito"

"Tra le tre davanti esprime il miglior calcio, ma in un campionato molto livellato non puoi perdere tante partite in casa".

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eziolino Capuano, allenatore: "Caso Nzola in Spezia-Inter? Penso che non ci sia persona nel calcio che possa rispondere più di me a questa domanda. Alleno dall’89-‘90, avrò allenato mille giocatori, quando alleno chiedo sempre la cortesia di lasciare in macchina l’orecchino e di arrivare già nello spogliatoio senza.

Mourinho? Ho un rapporto da tanti anni con José, dal corso Master a Coverciano. Non è quello che vuole fare apparire, è una persona perbene con tanti sentimenti.

Che sistema dovrebbe utilizzare contro la Roma? Non lo so, io credo che il Napoli ha un’intensità di gioco e palleggia. Tra le tre davanti esprime il miglior calcio, ma in un campionato molto livellato non puoi perdere tante partite in casa. Ci sta perdere con Fiorentina e Milan, ma non con Spezia ed Empoli. Però devo dire che vedendo le partite di ieri di Inter e Milan credo che il campionato non è per nulla finito”.