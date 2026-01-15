Podcast Caputi bacchetta Conte: "Tutti questi infortuni non sono una casualità"

Massimo Caputi ha commentato i temi di giornata a Tmw Radio. Queste le sue parole:

Che cosa ci racconta l'allungo dell'Inter sul Napoli? "Credo che il Napoli stia pagando le tante assenze, prima o poi doveva pagare il conto. L'Inter invece non solo ha tanti cambi in attacco, ma li ha pure a centrocampo e in difesa. Ad ogni modo il Napoli ha pagato lo sforzo di San Siro di pochi giorni fa, ma il campionato è ancora lungo. Devono tornare le coppe europee e per questo non sottovalutarei anche il Milan".

Che appunto faresti a Conte finora? "Che ci sono stati troppi infortuni muscolari. Tantissimi hanno avuto problemi di questo tipo e ormai non si può più parlare di casualità".

Roma e Juventus possono ancora coltivare grandi ambizioni? "Per lo scudetto non credo a nessuna delle due. La Juventus sta rubando l'occhio perché gioca bene e perché vince, ma sono curioso di capire se potrà tenere questo ritmo. Questo campionato ci ha dimostrato che tutte le squadre affrontano degli alti e bassi. Giocare tutte le partite con la stessa intensità è molto complicato. Anche il mercato comunque ci darà un modo di fare della valutazioni definitive".

Il gol di Esposito può essere il gol scudetto? "In questo momento sì, ma ancora non mi sento di dire che possa essere definitivo per il campionato".

Como-Milan che partita può essere? "Non è facile immaginare questa partita; da una parte abbiamo un Como che gioca un gran calcio e che con le grandi riesce ad esprimersi ancora meglio, mentre dall'altra c'è un Milan che si trova meglio ad affrontare chi costruisce tanto. Un tema è che dal punto di vista dell'esperienza i rossoneri hanno indubbiamente qualcosa in più. Ho grandissima fiducia nelle potenzialità del Como, ma quando si è giovani qualcosa la si paga".