Il pronostico di Sabatini: “Clamoroso: il Torino strapperà un punto al Napoli”

Una previsione controcorrente che aggiunge ulteriore attesa a un match importante per entrambe le squadre.

Venerdì 6 marzo alle 20:45 il Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico di una sfida dal peso specifico elevatissimo. Il Napoli di Antonio Conte, terzo con 53 punti, punta a consolidare la propria posizione e a difendere il pass per la prossima Champions League. Di fronte ci sarà il Torino di Roberto D’Aversa, subentrato di recente a Baroni, quattordicesimo a quota 30 e ancora impegnato ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli azzurri, eliminati dalla Champions nella fase a gironi dopo il ko interno contro il Chelsea e usciti dalla Coppa Italia ai quarti contro il Como ai rigori, hanno ormai un solo obiettivo: blindare il quarto posto. Il vantaggio di cinque punti sul Como, con undici giornate ancora da giocare, è importante ma non consente cali di concentrazione.

Il pronostico di Sabatini

Il Torino arriva a Napoli con qualche segnale incoraggiante dopo il 2-0 alla Lazio, vittoria che ha interrotto una serie negativa e restituito fiducia all’ambiente. Restano però le ombre di sconfitte pesanti, come il 6-0 di Como e lo 0-3 di Genova, che confermano le fragilità di una squadra costruita per salvarsi ma non ancora al sicuro. A sorprendere è il pronostico del giornalista Sandro Sabatini, che al podcast Numer1 si è sbilanciato così: “Clamoroso, il Torino di Roberto D’Aversa strapperà un punto al Diego Armando Maradona. Finirà 0-0”. Una previsione controcorrente che aggiunge ulteriore attesa a un match importante per entrambe le squadre.