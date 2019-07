Caputi: "Insigne ha bisogno di fiducia, se resta va appoggiato dalla società"

Dopo un'annata che ha lasciato molto a desiderare, all'amaro in bocca, le operazioni di mercato compiute e gli obiettivi perseguiti dal Napoli fanno ben sperare e aprono le porte ad una stagione all'insegna dell'entusiasmo, della competizione, del riscatto. A tal proposito, queste le considerazioni di Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il valore aggiunto del Napoli di questa stagione sarà proprio la forza del suo tecnico, intrecciata ai grandi innesti effettuati dalla società, nella speranza di chiudere altre importante trattative al momenti in sviluppo ma non ancora vicine alla chiusura. Credo che quest'anno in Napoli possa essere competitivo anche in Europa, sottolineando che la Champions è una competizione che sfugge ad ogni pronostico, non sempre a trionfare è la squadra più forte. Ritrovare il giusto equilibrio e la perfetta condizione fisica, Insigne non potrebbe che fare bene al Napoli, è chiaro che, qualora si decidesse di restare insieme, il Napoli dovrà avere fiducia nel talento di Frattamaggiore, e lui nella società.