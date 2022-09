Caputi: "L'anno scorso il Napoli ha fallito tante gare in casa, vi spiego il motivo"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero.

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero: "Milan e Napoli mi sembra che siano quelle che stanno meglio. Le vittorie di ieri sono vittorie di straordinaria importanza, metto dentro anche l'Inter in questo. L'Atalanta può approfittarne perchè non ha le coppe, però poi vedi quello che può succedere? Il Napoli ha già perso una grande occasione l'anno scorso, perchè ha fallito partite che doveva vincere, anche e soprattutto in casa. Oltre all'aspetto ambientale, io ci metto anche una mancanza di personalità da parte della squadra".