Caputi: "Napoli gioca a sprazzi, non dà ritmo e non può permetterselo"

Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli gioca soltanto a sprazzi, invece per battere anche le piccole bisogna correre per tutta la partita. Con il Lecce il Napoli aveva cominciato molto bene, creando diverse occasioni per segnare, poi però si è perso dopo il gol subito. La squadra è calata per ritmo e intensità e non può permetterselo. Non basta essere forti oggi, perché gli avversari sanno adeguarsi mettendo grande intensità".