Caputi risponde a Gattuso: "Non prendiamoci in giro, il Napoli è costruito per lo Scudetto!"

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero e presente negli studi di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del Calcio', ha commentato il momento del Napoli: "Non prendiamoci in giro, il Napoli non solo è da Scudetto, e non dirlo sarebbe un torto allo stesso Napoli ed a ADL, ma è stato anche costruito per puntare a quello. Ha tenuto Koulibaly, ha fatto il colpo più grande con Osimhen ed in chiusura ha preso anche Bakayoko. Per cosa dovrebbe lottare?".