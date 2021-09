Caputi sicuro: “La Juve non ha difficoltà nei giocatori, ma nello spirito. Manca carattere”

Massimo Caputi ha detto la sua sulle difficoltà della Juventus in questo avvio di stagione. Domani la squadra bianconera affronterà la quarta gara stagione, la prima in Champions League, e lo farà senza Bernardeschi e Chiesa, non al meglio fisicamente e quindi risparmiati per il match in terra svedese: "Quella di Chiesa è un'assenza importante, uno dei migliori giocatori della Juventus e del nostro campionato in assoluto - ha detto a 'Sky Sport24' -. Avere o non avere Chiesa è molto differente, soprattutto per una Juventus che ha bisogno di gamba, di giocatori al servizio della squadra che però sappiano anche rischiare la giocata. La partita di Napoli ha confermato le difficoltà di questo avvio di stagione e quella di Malmo deve rappresentare la svolta. Questa Juve non è una squadra che ha difficoltà nei giocatori, ma dal punto di vista tattico e come spirito. Non rappresenta una squadra nella sua interezza e non vedo oggi nella Juventus questo grande carattere".