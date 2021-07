Caputi: "Spalletti, Mourinho e Sarri sono stati presi per un obiettivo"

Il giornalista de Il Messagero, Massimo Caputi, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In attesa di capire come evolve il mercato, e fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno non avremo un quadro completo delle squadre, il vero interesse è rivolto sugli allenatori. Le squadre hanno puntato sui tecnici per riqualificare il potenziale che avevano in serbo. Spalletti, Mourinho e Sarri hanno l’obiettivo di valorizzare di più un patrimonio umano e tecnico che aveva reso meno di quello che erano le aspettative.

Spalletti? Premetto che Spalletti mi piace molto come allenatore, lui è più bravo nella fase difensiva che in quella offensiva nonostante sia un tecnico molto propositivo. Il Napoli è capace di fare grandi partite e poi di perdersi nella partita successiva o addirittura nel corso di questa, la squadra è chiamata a questo salto di qualità

Ritorno del pubblico negli stadi? Sarà importante monitorare la situazione da qui alla fine di luglio. Bisogna valutare alcuni aspetti, se ad esempio la distanza di un metro possa essere ridotta o no, questo comporterà la capienza degli impianti. La volontà è quella di riaprire ma bisogna avere anche il buon senso di capire che il virus ancora non è stato sconfitto”.