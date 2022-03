Caratelli: “L'Atalanta non è più una squadra automatica, temo più Fiorentina e Roma"

"Sono due incontri un po’ più duri per il Napoli, spero molto nella gara di Bergamo".





Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna crederci nello scudetto anche se le tv e i giornali pompano il Milan. Da Bergamo mi aspetto un buon risultato, temo di più le partite con Fiorentina Roma. L’Atalanta non è più quest’anno la squadra automatica degli anni precedenti, si può sbilanciare molto sul suo campo. Roma e Fiorentina invece hanno un campionato tranquillo e sono squadre di una certa consistenza. Sono due incontri un po’ più duri per il Napoli, spero molto nella gara di Bergamo.

A Bergamo senza Osimhen? Spalletti ha le soluzioni, anche se non ci sarà Petagna e non so se recuperano Politano e Anguissa. Il camerunense è importante perché dà sostanza al centrocampo e fa giocare più tranquillamente Fabian. Spalletti non si piange addosso, ripeto ho molta fiducia nella gara di Bergamo.

Spezzatino del campionato per le tv? Senza si arriverebbe al fallimento, quasi tutte le squadre hanno debiti. I diritti tv hanno mischiato di più le carte, quando c’erano solo gli incassi da stadio il Napoli aveva più forza.

I tifosi dicono che il Napoli ‘deve vincere? Sono tifosi che si sono juventinizzati e mi innervosiscono in più, prima andavamo allo stadio per vedere la maglia azzurra, adesso è un Napoli più freddo. Noi siamo nati con la sconfitta e abbiamo pensato sempre ad una rivincita, per quello ci siamo appassionati al Napoli. Ora la vita si è inaridita, è tutto bianco o nero, o si vince o si perde.

Mertens innamorato di Napoli? Chiamare un figlio Ciro per un belga è una cosa eccezionale. A Posillipo tutti i commercianti lo conoscono, ormai è uno di noi, è un ragazzo delizioso”.