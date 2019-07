Caravello: "James esubero per il Real, il Napoli alla fine riuscirà a prenderlo"

Danilo Caravello, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Resto convinto che se James ha il Napoli in cima alla lista di preferenze alla fine l'operazione si farà. Per il Real Madrid è un giocatore in più, in uscita, per cui credo che in fin dei conti il Napoli riuscirà a prenderlo. Manolas? Con Koulibaly forma una coppia fantastica".