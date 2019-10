Carboni: "Mi aspettavo di più dal Napoli. Atalanta? E' una squadraccia"

L'ex calciatore, Amedeo Carboni, è intervenuto a TMW Radio durante 'Stadio Aperto'. Queste le sue parole: "Campionato italiano? La Juventus è già una squadra bella e fatta. L'Inter si sta avvicinando, ma è in costruzione, quindi può avere degli alti e bassi. Dal Napoli ci si aspettava qualcosa in più, come ogni anno. Ma gli manca qualche risultato e domani gioca contro una squadraccia. Per fortuna che il campionato è ancora all'inizio



Lo Scudetto per l'Atalanta? I miracoli succedono. Io con il Valencia sono arrivato a due finali di Champions. Se dovessimo trovarci a marzo così, perchè non pensarlo? Giocare contro l'Atalanta è una rogna per tutti, è una squadra che avrà le sue chance".