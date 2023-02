Careca esalta Osimhen: "Ha segnato un gol alla Pelè!"

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Ha realizzato un quadro, un bellissimo gol alla Pelé. Victor, Simeone, Lobotka, autore di una grande gara, Kvara e tutta la squadra hanno sfornato una prestazione incredibile. In occasione del gol, è stato un bellissimo gesto tecnico quello di Victor, poi Simeone ha siglato il doppio vantaggio. La Roma è comunque una buona squadra con un allenatore esperto come Mourinho, sono naturali le difficoltà riscontrate dal Napoli. Contava vincere, non so quale sia la squadra titolare, ma anche i calciatori in panchina stanno facendo la differenza“.