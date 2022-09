Careca: “Il San Paolo voleva cedermi al Real Madrid, ma io volevo giocare a Napoli con Diego”

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Il mio passaggio al Napoli è stato molto bello, avevo voglia di venire qui per giocare con Diego. C’era un’opzione con un’altra squadra italiana che non si concretizzò, poi arrivò il sogno Napoli. Non fu Ferlaino a venire in Brasile per la trattativa, ma il vice-presidente Gianni Punzo. Il San Paolo non voleva vendermi agli azzurri, ma mandarmi al Real Madrid. Io però avevo il sogno di giocare con la maglia del Napoli e Diego. All’inizio avevo la 7, perché il 9 era occupato da Bruno Giordano: lui è stato uno dei calciatori tecnicamente più forti con cui ho giocato”.